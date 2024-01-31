Manchester United'da Altay'a kötü haber!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wolverhampton ile oynanacak maçta Andre Onana'nın geri döneceğini açıkladı. Kamerunlu kalecinin, Newport County ile oynanan maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır'dan kaleyi devralması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'da Altay'a kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 15:56
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunduç

Hollandalı teknik adam, Wolverhampton ile oynayacakları maçta Andre Onana'nın geri döneceğini açıkladı.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onana'nın, geri dönüş sonrası Newport County maçında forma giyen Altay Bayındır'dan formayı alması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibindeki ilk maçına pazar günü oynanan Newport County karşısında çıkmıştı. Manchester United, o maçı 4-2 kazanmış ve tur atlamıştı.

Manchester United, Wolverhampton ile 1 Şubat Perşembe günü TSİ 23.15'te karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery