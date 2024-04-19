Manchester United'a yeni futbol direktörü!

Manchester United, futbol direktörlüğü görevine Jason Wilcox'un getirildiğini duyurdu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki futbol adamının göreve başladığı belirtildi.
Jason Wilcox, kulüpte yaz transfer dönemindeki planlamayı yürütecek isimlerden biri olacak.
Wilcox daha önce Southampton'da aynı görevi yürütüyordu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki futbol adamının göreve başladığı belirtildi.
Jason Wilcox, kulüpte yaz transfer dönemindeki planlamayı yürütecek isimlerden biri olacak.
Wilcox daha önce Southampton'da aynı görevi yürütüyordu.
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