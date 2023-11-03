Manchester United'a Casemiro'dan kötü haber!

Manchester United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta formasından uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a Casemiro'dan kötü haber!
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03 Kasım 2023 15:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a Casemiro'dan kötü haber geldi.

İngiliz ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Caraboa Cup'ta Newcastle Untied ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta oynayamayacağını duyurdu.

Manchester United'a bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Casemiro, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manchester United, 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. 31 yaşındaki oyuncunun bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği sakatlığının durumuna göre belli olacak.



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