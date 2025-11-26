25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Manchester City'ye sahasında büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında Bayer Leverkusen'e 2-0 mağlup oldu.

calendar 26 Kasım 2025 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Alman ekibi Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, Devler Ligi'nde 10 puanda kaldı. Bayer Leverkusen, 8 puana yükseldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
