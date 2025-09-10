Manchester City'ye Marmoush'tan kötü haber!

Manchester City, milli maçta sakatlanan Omar Marmoush'un Manchester United derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 10 Eylül 2025 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'ye Marmoush'tan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City'ye Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush'tan kötü haber geldi.

İngiliz ekibi, Burkina Faso - Mısır maçında sakatlanan Marmoush'un Manchester United derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Manchester City, Manchester United ile 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Manchester City'de bu sezon 3 maçta süre bulan 26 yaşındaki Marmoush, 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.