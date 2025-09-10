Manchester City'ye Marmoush'tan kötü haber!

Manchester City'ye Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush'tan kötü haber geldi.
İngiliz ekibi, Burkina Faso - Mısır maçında sakatlanan Marmoush'un Manchester United derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Manchester City, Manchester United ile 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Manchester City'de bu sezon 3 maçta süre bulan 26 yaşındaki Marmoush, 1 asist yaptı.
