Manchester City'nin Laporte beklentisi: 70 milyon euro!

Manchester City'de takımda düşünülmeyen isimler için veda planları yapılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'nin Laporte beklentisi: 70 milyon euro!
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21 Ağustos 2021 17:55
Golcü transferi yapmak için görüşmelerini sürdüren Manchester City'de bir yandan da takımda düşünülmeyen oyuncular için veda planları yapılıyor.

İngiliz ekibi, İspanya Milli Takımı forması giyen Aymeric Laporte'yi transfer listesine koydu.

Daily Mail'e göre City, 27 yaşındaki stoperi için 70 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Manchester City, Laporte'yi 2018 yılında Athletic Bilbao'dan 65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

İspanyol oyuncu, Manchester City'de 111 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 asist yaptı.


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