İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e finali getiren golleri 43'te penaltıdan, 61 ve 66. dakikalarda Riyad Mahrez kaydetti. Mahrez, 1958'den bu yana Federasyon Kupası yarı finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.



Manchester City, bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf oldu.



Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.



City'nin finaldeki rakibi Brighton - Manchester United maçının ardından belli olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ