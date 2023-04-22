Manchester City, Mahrez ile finalde!

Manchester City, Federasyon Kupası yarı finalinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Mahrez ile finalde!
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22 Nisan 2023 20:38
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e finali getiren golleri 43'te penaltıdan, 61 ve 66. dakikalarda Riyad Mahrez kaydetti. Mahrez, 1958'den bu yana Federasyon Kupası yarı finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Manchester City, bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf oldu.

Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.

City'nin finaldeki rakibi Brighton - Manchester United maçının ardından belli olacak.

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