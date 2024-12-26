Manchester City, kabustan uyanamıyor!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City, kabustan uyanamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2024 17:24
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City'nin golünü, 14. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Everton'un golü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi.


HAALAND PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan City'de Erling Haaland'ın, 56. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Jordan Pickfordçıkardı.


MANCHESTER CITY UYANAMIYOR

Son 9 lig maçının yalnızca 1'ini kazanan City, bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Everton ise ligde 8. maçından beraberlikle ayrıldı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City 28, bir maçı eksik olan Everton ise 17 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki maçta Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Everton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery