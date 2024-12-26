Bernardo Silva kaydetti. Everton'un golü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi.



Öte yandan City'de Erling Haaland'ın, 56. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Jordan Pickfordçıkardı.



MANCHESTER CITY UYANAMIYOR



Son 9 lig maçının yalnızca 1'ini kazanan City, bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Everton ise ligde 8. maçından beraberlikle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Manchester City 28, bir maçı eksik olan Everton ise 17 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki maçta Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Everton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'u konuk etti.Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Manchester City'nin golünü, 14. dakikada