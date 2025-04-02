Manchester City, işi ilk yarıda bitirdi!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Leicester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, işi ilk yarıda bitirdi!
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02 Nisan 2025 23:39
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Leicester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Jack Grealish ve 30. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükselten Manchester City, Premier Lig'de maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Leicester City ise ligde çıktığı son 15 maçta 14. yenilgisini almış oldu ve 17 puanla 19. sırada bulunuyor.

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