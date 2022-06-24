Manchester City, İngiliz milli orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'in transferi için Leeds United ile anlaşmaya vardı.



The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester City, bu transfer için Leeds United'a 49 milyon Euro ile birlikte 4 milyon Euro bonus ödemesi yapacak. Manchester City, bu transferle birlikte orta saha rotasyonunu da zenginleştirecek.



Bu transfer içeriğinde de Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Darko Gyabi, 5.8 milyon euro karşılığı Leeds United'a transfer olacak.



Marcelo Bielsa'nın kulüp menajerliği döneminde akademiden a takıma yükselen Kalvin Phillips, Championship'ten Premier Lig'e giden yolda önemli bir yıldız olurken İngiltere Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri haline geldi.



26 yaşındaki Kalvin Phillips, geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle yalnızca 23 resmi maça çıkabilmişti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ