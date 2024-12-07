Manchester City'de Rodri yerine Pepelu

Manchester City, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin yerine Valencia'dan Pepelu ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de Rodri yerine Pepelu
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07 Aralık 2024 16:18
Manchester City, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin yerini doldurmak istiyor.

Rodri'nin yerine alternatif arayan Pep Guardiola'nın ekibinin hedefindeki isim ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Valencia forması giyen 26 yaşındaki Pepelu'yu Rodri'nin alternatifi olarak görüyor.

Valencia'da bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Pepelu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen İspanyol oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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