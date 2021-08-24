Mame Thiam, resmen Kayserispor'da

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor da Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



İşte Kayserispor'un açıklaması:



" Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."



