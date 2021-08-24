Mame Thiam, resmen Kayserispor'da

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam, resmen Kayserispor'da
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24 Ağustos 2021 18:37
Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Kayserispor da Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"

İşte Kayserispor'un açıklaması:

"Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."


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