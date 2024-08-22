Mamardashvili, Liverpool'a çok yakın!

Liverpool ve Valencia, Giorgi Mamardashvili'nin 35 milyon euro karşılığında transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mamardashvili, Liverpool'a çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 19:03
Yeni kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Valencia kalecisi Giorgio Mamardashvili'nin transferi konusunda İspanyol kulübüyle sözlü olarak anlaşmaya vardı.

BONSERVİS 35 MİLYON EURO

İki ekibin transferde 35 milyon euro bonservis konusunda anlaştığı ifade edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde anlaşmanın kağıda dökülmesinin beklendiği dile getirildi.

KİRALIK OLARAK VALENCIA'DA KALACAK

Öte yandan yapılan sözlü anlaşmada Mamardashvili'nin 1 sezon daha Valencia'da kiralık olarak kalacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Valencia ile 33 maca çıkan Mamardashvili, kalesinde 35 gol görürken, 12 maçta da kalesini gole kapadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery