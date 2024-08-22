Mamardashvili, Liverpool'a çok yakın!

Yeni kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool'da sıcak bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Valencia kalecisi Giorgio Mamardashvili'nin transferi konusunda İspanyol kulübüyle sözlü olarak anlaşmaya vardı.



BONSERVİS 35 MİLYON EURO



İki ekibin transferde 35 milyon euro bonservis konusunda anlaştığı ifade edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde anlaşmanın kağıda dökülmesinin beklendiği dile getirildi.



KİRALIK OLARAK VALENCIA'DA KALACAK



Öte yandan yapılan sözlü anlaşmada Mamardashvili'nin 1 sezon daha Valencia'da kiralık olarak kalacağı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Valencia ile 33 maca çıkan Mamardashvili, kalesinde 35 gol görürken, 12 maçta da kalesini gole kapadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU