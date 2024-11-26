Denver Nuggets koçu Michael Malone, New York Knicks'e karşı alınan 27 sayılık yenilgiyi "unutmayacağını" söyledi.



Nuggets ekibinin geçtiğimiz gece Knicks'e karşı aldığı 145-118'lik hezimeti sonrası, koç Malone bunun unutup önüne bakmayacağı bir maç olduğunda ısrarcı konuştu:



"Yok öyle bir şey, öylece unutup önümüze bakamayız. Sahada utanç verici oynadığınızda, 145 sayı yediğinizde, iyi oynamadığınızda, fiziksel olarak çaba ve varlık gösteremediğinizde, bunları öylece es geçemezsiniz. Ben geçmem."



Karşılaşmada %60,9 şut isabetiyle oynayan Knicks, Denver'da ilk çeyrekte 12 sayı, devre arasında 23 sayı ve en fazla 30 sayı öne geçmişti. Ekibin kaydettiği 45 asist, 24 Kasım 1979'da Cleveland'a karşı kırılan tek maçlık takım rekorunu egale etmişti.



New York'un 145 sayısı, Los Angeles Lakers'ın 10 Nisan 2022'de uzatmalarda kazandığı galibiyette 146 sayı atmasından bu yana Ball Arena'ya gelen bir rakip takımın bulduğu en yüksek sayı miktarı oldu. Knicks, Phoenix Suns'ın 16 Nisan 1991'de 153-118 skorla kazandığı maçtan bu yana Denver'da bir rakip takımın bulduğu en yüksek sayıyı kaydetmiş oldu.



Nuggets'ta en skorer isim, benchten gelip 27 sayı bularak takıma liderlik eden Russell Westbrook oldu. Nikola Jokic ise karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı.



Bu mağlubiyetle Denver, evinde 5-4 serisine geriledi.



