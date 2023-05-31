Denver Nuggets koçu Michael Malone, Doğu Konferansı'nın sekizinci sırasında yer almış olmasına rağmen NBA Finallerindeki rakipleri Miami Heat ile karşılaşmanın "hayatlarının en büyük mücadelesi" olduğunu söyledi.



Kendi evinde namağlup olan ve ilk turdan bu yana birçok kişi tarafından playoffların en iyi takımı olarak görülen Nuggets, Final serisinde Heat'i yenip şampiyon olmaları konusunda büyük ölçüde favori olsalar da, Malone, takımının bu mücadeleyi hafife almasına izin vermeyeceğini belirtti.



Final serisi öncesinde medyaya konuşan Malone, Heat'ten nasıl bir mücadele beklediği hakkında dürüstçe ifadelerde bulundu:



"Takımdaki çocuklara da söylemiştim, sekizinci sıra muhabbetini unutun. Adamlar Milwaukee'yi 4-1 yendi. Bu yıl NBA'de en çok galibiyet alan takım oldular. Boston'ı 4-3 yendiler ve 3-0 öne geçmişlerdi, ki bunu da bu sene NBA'de en çok galibiyet alan ikinci takıma karşı yaptılar.



Yani NBA Finallerine çıktığınızda, mesele artık birinci sıradan gelmek falan değil ve aranızda eğer bunun kolay bir seri olacağını düşünenler varsa, size ne diyeceğimi bilemiyorum.



Bu hayatımızın en büyük mücadelesi olacak. NBA Finallerinden bahsediyoruz. Takım tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanmaya çalışıyoruz ve bu şimdiye kadar yaptığımız en zor şey olacak, ki olması gereken de bu."



NBA'de hiç şampiyonluk kazanmamış altı takımdan biri olan Nuggets, 1976'dan beri ilk şampiyonluk serisine çıkarken, Miami ise daha önce altı kez NBA Finallerine katılmış ve 2006, 2012 ve 2013'te galip gelen taraf olmuştu.



