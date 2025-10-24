23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Malmö ve Dinamo Zagreb puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Malmö ile Dinamo Zagreb, Eleda Stadı'nda 1-1 berabere kaldı; İsveç ekibinin golü Lewicki'den, Hırvat temsilcisinin golü ise uzatmada Bakrar'dan geldi.

calendar 24 Ekim 2025 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Malmö ve Dinamo Zagreb puanları paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö sahasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladı.
 
Eleda Stadion'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
Malmö'nün golünü 45+1'de Oscar Lewicki attı. Dinamo Zagreb'in golünü ise 90+6'da Mounsef Bakrar kaydetti. Bu sonuçla birlikte Malmö 1 puana ulaşırken Dinamo Zagreb ise 7 puana çıktı.
 
Avrupa Ligi sonraki maçında Malmö deplasmanda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb ise İspanya temsilcisi Celta Vigo'yu konuk edecek.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.