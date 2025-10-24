Malmö ve Dinamo Zagreb puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö sahasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladı.

Eleda Stadion'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Malmö'nün golünü 45+1'de Oscar Lewicki attı. Dinamo Zagreb'in golünü ise 90+6'da Mounsef Bakrar kaydetti. Bu sonuçla birlikte Malmö 1 puana ulaşırken Dinamo Zagreb ise 7 puana çıktı.

Avrupa Ligi sonraki maçında Malmö deplasmanda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb ise İspanya temsilcisi Celta Vigo'yu konuk edecek.