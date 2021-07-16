Malatya Stadı zemini örnek olmaya aday

Malatya Stadyumu, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçirecek olan sarı kırmızılıların oynayacağı maçlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geride bıraktığımız sezonda tartışmalara neden olan Malatya Stadyumu'nun zemini 13 Ağustos'ta başlayacak olan 2021-2022 sezonu öncesinde bakıma alınmıştı.



Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından Ankaralı bir firmaya yaptırılan yeşil zeminin onarımında son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 2 hafta süren çim serme işleminin tamamlanmasının ardından bakım ve onarım işlemlerinin başladığı bildirildi. Firma tarafından görevlendirilen teknik personelin Süper Lig'in ilk haftasına kadar Malatya'da kalarak gerekli bakım ve çalışmaların yapılması konusunda stat personeline rehberlik yapacağı öğrenildi.



Yağmur drenaj kanalları, ısıtma ve sulama sistemi komple değiştirilen Malatya Stadyumu zeminine 1150 ton yaklaşık 50 kamyon kum serildi. Malatya iklim koşulları düşünülerek yaklaşık 9 bin metre kare Ankara'dan sipariş edilen rulo çimlerin köklenmesi ve tabana yerleşmesi için gerekli bakımlar haftanın 7 günü yapılmaya devam ediyor. Çalışmaların Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'un oynayacağı müsabakaya kadar tamamlanması bekleniyor.



Kaynak: Busabah Malatya



