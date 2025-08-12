12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Malatya'da milli voleybol maçının oynanacağı salonda hazırlıklar tamam

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı ağırlayacağı Malatya'da hazırlıklar tamamlandı.

12 Ağustos 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Karşılaşmanın oynanacağı Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda hazırlıklar biterken 5 bin kişilik salonda koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Güldal Akşit Bulvarı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

 Saat 18.00'daki karşılaşmaya taraftarlar 15.00'a alınmaya başlayacak. Karşılaşma öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesince 2 bin milli forma dağıtılacak.


Karşılaşma salon dışına kurulacak 2 dev ekrandan da izlenebilecek.

Kente dün gelen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Danimarka ekibi bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  
