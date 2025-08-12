Malatya'da milli voleybol maçının oynanacağı salonda hazırlıklar tamam

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı ağırlayacağı Malatya'da hazırlıklar tamamlandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda hazırlıklar biterken 5 bin kişilik salonda koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Güldal Akşit Bulvarı da Türk bayraklarıyla donatıldı.
Saat 18.00'daki karşılaşmaya taraftarlar 15.00'a alınmaya başlayacak. Karşılaşma öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesince 2 bin milli forma dağıtılacak.
Karşılaşma salon dışına kurulacak 2 dev ekrandan da izlenebilecek.
Kente dün gelen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Danimarka ekibi bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
