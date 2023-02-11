Mainz, sahasında Augsburg'a geçit vermedi!

Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Mainz, sahasında Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mainz, sahasında Augsburg'a geçit vermedi!
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11 Şubat 2023 19:26
Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Mainz, sahasında Augsburg ile karşılaştı.

Mewa Arena'da oynanan maçı Mainz 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21 ve 52. dakikalarda Jae Sung ve 24. dakikada Karim Onisiwo kaydetti. Augsburg'un tek golü 28. dakikada penaltıdan Ermedin Demirovic'in ayağından geldi.

Augsburg'da Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Mainz puanını 26'ya çıkardı. Augsburg ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Mainz, Leverkusen ile karşılaşacak. Augsburg ise Hoffenheim'ı konuk edecek.

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