Mahir Ağva'nın yeni adresi Türk Telekom

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkimspor takımında başarıyla geçiren Mahir Ağva'yı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Mahir Ağva." ifadelerine yer verildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkimspor takımında başarıyla geçiren Mahir Ağva'yı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Mahir Ağva." ifadelerine yer verildi.
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