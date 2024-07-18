Magic'in kurucularından Pat Williams hayatını kaybetti

Orlando Magic, takımın kurucularından Pat Williams'ın 84 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Magic'in kurucularından Pat Williams hayatını kaybetti
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18 Temmuz 2024 14:36
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 14:49
Orlando Magic, takımın kurucularından Pat Williams'ın 84 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

NBA kariyerine 1968'de Philadelphia 76ers'ın işletme müdürü olarak başlayan Williams, ardından Chicago Bulls, Atlanta Hawks ve 76ers'ın genel menajeri olarak görev yaptı ve takımın 1983'te şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmuştu.

Birkaç yıl sonra Williams, Orlando'ya bir NBA takımı getirme sürecini başlatma sürecine dahil olmuş ve ligin yönetim kurulunun 1987'de genişleme hakkı vermesiyle, takımın 1989'da lige girişinde büyük rol oynamıştı.

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