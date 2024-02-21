Orlando Magic'in, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors guardı Klay Thompson için muhtemel hedef takımlardan biri olabileceği iddia edildi.



Thompson'ın, sezonun başında Warriors'la olan sözleşmesini uzatmadığı için bu yaz serbest oyuncu olabileceği düşünülüyor.



Klay zorlu bir sezon geçirmiş olsa da, NBA muhabiri Marc Stein'a göre Magic dahil maaş boşluğu bulunan birkaç takım yaz döneminde kendisini almaya çalışabilir:



"Orlando, serbest oyuncu döneminde Klay Thompson'ın potansiyel taliplerinden biri olarak anılmaya başlandı. Magic'in maaş boşluğunun ne olacağını şimdiden tahmin etmek zor. Bu rakam 45 milyon dolara kadar çıkabilir ancak serbest oyuncu olacak Markelle Fultz ve Gary Harris ile Jonathan Isaac ile gelecek planlarına da bağlı."



Thompson, Warriors'la geçirdiği en kötü sezonlardan birinde %42,1 şut isabetiyle 17,3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Ekip şu anda Batı'da 10. sırada yer alırken, pek çok kişi, takımın bu başarısızlığını Stephen Curry'nin yanında güvenilir bir hücum opsiyonu olmayı başaramayan Klay'i sorumlu tutuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU