Madrid'in Martinez hamlesine Belçika engeli

Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek adaylardan biri olarak gösterilen Roberto Martinez için Belçika'dan açıklama geldi.Halihazırda Belçika Milli Takım antrenörü olan Roberto Martinez'e teklif yapmayı düşünen Real Madrid'in öncelikle Belçika Futbol Federasyonu'ndan izin alması gerektiği belirtildi.45 yaşındaki teknik adam için açıklamalarda bulunan Belçika Futbol Federasyonu sözcüsü Stefan Van Loock,ifadelerini kullandı.Öte yandan Roberto Martinez'in Belçika Milli Takımı ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.