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Madrid'in Martinez hamlesine Belçika engeli

Real Madrid'de alınan kötü sonuçlar sonrası görevine son verilen Lopetegui'nin ardından eflatun-beyazlılar için adı geçen isimlerden biri olan Roberto Martinez için Belçika'dan uyarı mesajı yapıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Madrid'in Martinez hamlesine Belçika engeli
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30 Ekim 2018 15:33
Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek adaylardan biri olarak gösterilen Roberto Martinez için Belçika'dan açıklama geldi.

Halihazırda Belçika Milli Takım antrenörü olan Roberto Martinez'e teklif yapmayı düşünen Real Madrid'in öncelikle Belçika Futbol Federasyonu'ndan izin alması gerektiği belirtildi.

45 yaşındaki teknik adam için açıklamalarda bulunan Belçika Futbol Federasyonu sözcüsü Stefan Van Loock, "Bir kulüp Roberto Martinez'i işe almak istiyorsa önce Federasyon ile anlaşmaya varması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Roberto Martinez'in Belçika Milli Takımı ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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