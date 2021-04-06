İDDAA YORUMU: BURAK ŞEN

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Real Madrid ile Liverpool saat 22:00'de kozlarını paylaşacak.Real Madrid'de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Federico Valverde ve Varane; Liverpool'da ise Jordan Henderson, Joel Matip, Joe Gomez ve Virgil van Dijk bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Son olarak 2018 finalinde karşılaşan iki takımın mücadelesinde Real Madrid 3-1 ile kupaya uzanmıştı. Şimdi iki takım da eksikleriyle sahaya çıkacak. Real Madrid'de Sergio Ramos, Varane Eden Hazard ve Daniel Carvajal karşılaşmada forma giyemeyecek. Liverpool'da Virgil van Dijk ve Joel Matip'in yanı sıra Joe Gomez, Jordan Henderson sahada olmayacak. Milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de başlayacak.Real Madrid ile Liverpool, İspanyol ekibinin 3-1 kazandığı 2018 finalinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.Real Madrid'e rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde sadece Benfica'dan üst üste dört yenilgi aldı (1984-2010 arasında).Şampiyonlar Ligi eleme turları ilk ayağında çıktığı son dokuz maçın sekizini kazanan Real Madrid, tek yenilgisini geçen sezon sahasında Manchester City'den aldı (2-1).Real Madrid ile Liverpool'un Avrupa kupalarındaki tek çift-ayaklı eleme turu eşleşmesinde yoluna devam eden taraf, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi olmuştu (toplam 5-0).Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında çıktığı son beş maçı kazanan Jürgen Klopp, bu galibiyetlerin dördünü Liverpool'un başında aldı (2017/18'de Manchester City x2 & 2019/20'de Porto x2).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kazanan Real Madrid, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor (5 maç).Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak 50'nci maçına çıkmaya hazırlanan Zinedine Zidane, bugüne kadar görev yaptığı 49 karşılaşmada 30 galibiyet aldı. Kupa 1 tarihindeki ilk 50 maçında daha fazla galibiyet alan tek çalıştırıcı ise Jupp Heynckes (32).Sadio Mane (19 gol), Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan üçüncü Liverpool oyuncusuu olmak istiyor (Mo Salah; 24 & Steven Gerrard; 21).Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool'a en fazla gol atan iki oyuncudan biri, İngiliz ekibine rakip olduğu üç karşılaşmada dört gol kaydeden Karim Benzema (diğeri Didier Drogba).Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta birer asist yapan Luka Modric (35 yaş 209 gün), Nisan 2011'den (Ryan Giggs; 37 yaş) bu yana üst üste üç karşılaşmada gol pası veren en yaşlı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.