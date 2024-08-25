Liverpool'un evinde Brentford'u 2-0 mağlup etmesinin ardından orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Harika bir oyun sergiledik. Takım, ilk dakikadan itibaren her şeyini verdi ve bu sahada net bir şekilde görüldü. Hem topa sahipken hem de topsuz oyunda çok iyiydik, performansımızdan gayet memnunuz.'' dedi.



Sezonun geri kalanı için düşüncelerini paylaşan Mac Allister, "Hâlâ gelişebilecek taraflarımız olduğunu biliyoruz. Geçiş oyunlarında bazen sabırlı olmamız gerekiyor, ancak şu anda biraz daha direkt oynuyoruz. Ancak bu oyun tarzına geçiş sürecindeyiz. Herkes, Arne'nin fikirlerine uyum sağlamak için çok çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki Manchester United maçıyla ilgili olarak ise Mac Allister, "Manchester United'a karşı oynayacağımız maç bir derbi, hem kulüp hem de bizim için çok önemli. Hafta boyunca bu maça hazırlanacağız ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

















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