M'Baye Niang için sürpriz teklif!

Empoli, M'Baye Niang transferi için Adana Demirspor'a 250 bin euro'luk bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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M'Baye Niang için sürpriz teklif!
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30 Ocak 2024 13:43
Son güncelleme 30 Ocak 2024 14:00
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, M'Baye Niang için transfer teklifi geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi Empoli, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

EMPOLI'NIN TEKLİFİ

Empoli'nin Niang transferi için 250 bin euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

Bu sezon ödeme sıkıntısı çeken Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Badou N'Diaye ve Jonas Svensson gibi isimlerle devre arasında yollar ayrılmıştı.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor'da bu sezon 20 maça çıkan Niang, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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