Lyon, sahasında bir puana razı

Fransa Ligue 1'in 18.hafta karşılaşmasında Lyon, Toulouse'u konuk etti. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Lyon, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Toulouse ise 25 puana yükseldi.



Toulouse forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Öte yandan, Toulouse formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Joshua King, 77. dakikada oyundan alındı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Nantes deplasmanına gidecek. Toulouse, Montpellier'i konuk edecek.



Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında 23 Ocak Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.