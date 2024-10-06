Lyon'da Zaha kadroya alınmadı!

Lyon'da Wilfried Zaha krizi büyüyor. Fildişili yıldız, Nantes maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon'da Zaha kadroya alınmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 13:54
Lyon'dan Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Fildişili futbolcu, ligde Nantes ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

Zaha, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rangers ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEDİ?

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, geçtiğimiz hafta Toulouse ile oynanan maçın ardından, "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Yavaş yavaş entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Toulouse maçına ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkan ilk isim olmuştu. Fransız medyasından L'Equipe, söz konusu maçın ardından Zaha'ya 10 üzerinden 2 vererek maçın en kötüsü seçmişti.

Zaha, şu ana kadar Lyon'da 2 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery