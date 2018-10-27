Lukas Podolski: ''Milli takımdakiler beni kıskanıyor''

Bir dönem ülkemizde'da da forma giyen ve kariyerini Japonya'datakımında sürdüren, Alman basınına verdiği geniş röportajında önemli açıklamalarda bulundu.Lukas Podolski kariyer planlarından bahsederken, Japonya'daki hayatını değerlendirdi.Alman golcü Japonya ve Japon futbolu ile Avrupa'yı kıyaslarkenifadelerini kullandı.Takımın kötü gidişatı nedeniyle yapılan eleştiriler hakkında konuşan Podolskidedi.Vissel kobe'ye transferini anlatan tecrübeli isimşeklinde konuştu.Dil konusunda zorlandığı için zaman zaman saha içinde doğaçlama yapmaları gerektiğini söyleyen Podolskidedi.Milli takımdaki arkadaşlarının Japonya kararını nasıl değerlendirdikleri sorulan Podolski' yanıtını verdi.Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili golcü oyuncuifadelerini kullandı.