Lukas Podolski: ''Milli takımdakiler beni kıskanıyor''

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen ve kariyerini Japonya'da Vissel Kobe takımında sürdüren Lukas Podolski, Alman basınına verdiği geniş röportajında önemli açıklamalarda bulundu.
Lukas Podolski kariyer planlarından bahsederken, Japonya'daki hayatını değerlendirdi.
Alman golcü Japonya ve Japon futbolu ile Avrupa'yı kıyaslarken ''Japonya'da geçirdiğim her gün inanılmaz. Buradaki insanları takdir ediyorum. Temiz, güvenli bir ülke. Yemekler güzel, insanlar çok saygılı. Buraday geldiğim için gerçekten çok mutluyum. J-League'in Premier League kadar havalı bir lig olduğunu söylersem yalan olur. Buradaki futbol ile Avrupa'yı kıyaslayamazsınız. Avrupa seviyesindeki gibi rekabet halindeki takımlar burada yok. Futbol daha yavaş ilerliyor ama daha az sorunlu. Ayrıca artık 33 yaşındayım ve eskisi kadar hızlı olmadığını biliyorum. Yine de hala futbol için yaşıyorum'' ifadelerini kullandı.
Takımın kötü gidişatı nedeniyle yapılan eleştiriler hakkında konuşan Podolski ''Eleştiriler her yerde var, burada da olduğu gibi. Ama Japonya'ya gelip bir şeyler değiştirmek çok da kolay değil. Kaliteli bir takımda siz de daha iyi görünürsünüz. Sadece Iniesta ve Podolski oynuyor diye başka bir futbol oynanmaz. Iniesta ne zaman sahada olsa, iyi futbol oynadı'' dedi.
''ELEŞTİRİ GELİYOR DİYE 'ADIOS' DEMEYECEĞİM''
Vissel kobe'ye transferini anlatan tecrübeli isim ''Kulüp ile ilk görüştüğümüzde hemen ikna oldum. Birkaç eleştiri geliyor diye çalışmayı bırakıp 'adios' (Güle güle) demeyeceğim'' şeklinde konuştu.
''SAHA İÇİNDA ZAMAN ZAMAN DOĞAÇLAMA YAPIYORUZ''
Dil konusunda zorlandığı için zaman zaman saha içinde doğaçlama yapmaları gerektiğini söyleyen Podolski ''Dürüst olmak gerekirse dil konusun biraz zor oluyor. Türkiye'de ve İtalya'da daha fazla oyuncu İngilizce konuşuyordu. Burada Türkiye ve İtalya'ya göre daha az. Ama hocamız İspanyol ve bir tercümanımız var. Yine de bazen saha içindeki değişiklikleri doğaçlama yapıyoruz'' dedi.
''MİLLİ TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIM BENİ KISKANIYOR''
Milli takımdaki arkadaşlarının Japonya kararını nasıl değerlendirdikleri sorulan Podolski ''Milli takımdaki arkadaşlarım zaten beni kıskanıyor, 'Wow kariyerindeki her şeyi doğru yaptın' diyorlar'' yanıtını verdi.
Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili golcü oyuncu ''Sezon sonunda önce ne yapacağımı düşüneceğim. Belki bir yıl daha devam ederim. Futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenör olmak ilk hedefim değil. Kendime biraz zaman vermeliyim. 6 yıldır yurt dışında oynuyorum ve ailemi, arkadaşlarımı sıradan hayatımı özlüyorum. Bunu yaşınız ilerledikçe daha iyi anlıyorsunuz'' ifadelerini kullandı.
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Lukas Podolski kariyer planlarından bahsederken, Japonya'daki hayatını değerlendirdi.
Alman golcü Japonya ve Japon futbolu ile Avrupa'yı kıyaslarken ''Japonya'da geçirdiğim her gün inanılmaz. Buradaki insanları takdir ediyorum. Temiz, güvenli bir ülke. Yemekler güzel, insanlar çok saygılı. Buraday geldiğim için gerçekten çok mutluyum. J-League'in Premier League kadar havalı bir lig olduğunu söylersem yalan olur. Buradaki futbol ile Avrupa'yı kıyaslayamazsınız. Avrupa seviyesindeki gibi rekabet halindeki takımlar burada yok. Futbol daha yavaş ilerliyor ama daha az sorunlu. Ayrıca artık 33 yaşındayım ve eskisi kadar hızlı olmadığını biliyorum. Yine de hala futbol için yaşıyorum'' ifadelerini kullandı.
Takımın kötü gidişatı nedeniyle yapılan eleştiriler hakkında konuşan Podolski ''Eleştiriler her yerde var, burada da olduğu gibi. Ama Japonya'ya gelip bir şeyler değiştirmek çok da kolay değil. Kaliteli bir takımda siz de daha iyi görünürsünüz. Sadece Iniesta ve Podolski oynuyor diye başka bir futbol oynanmaz. Iniesta ne zaman sahada olsa, iyi futbol oynadı'' dedi.
''ELEŞTİRİ GELİYOR DİYE 'ADIOS' DEMEYECEĞİM''
Vissel kobe'ye transferini anlatan tecrübeli isim ''Kulüp ile ilk görüştüğümüzde hemen ikna oldum. Birkaç eleştiri geliyor diye çalışmayı bırakıp 'adios' (Güle güle) demeyeceğim'' şeklinde konuştu.
''SAHA İÇİNDA ZAMAN ZAMAN DOĞAÇLAMA YAPIYORUZ''
Dil konusunda zorlandığı için zaman zaman saha içinde doğaçlama yapmaları gerektiğini söyleyen Podolski ''Dürüst olmak gerekirse dil konusun biraz zor oluyor. Türkiye'de ve İtalya'da daha fazla oyuncu İngilizce konuşuyordu. Burada Türkiye ve İtalya'ya göre daha az. Ama hocamız İspanyol ve bir tercümanımız var. Yine de bazen saha içindeki değişiklikleri doğaçlama yapıyoruz'' dedi.
''MİLLİ TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIM BENİ KISKANIYOR''
Milli takımdaki arkadaşlarının Japonya kararını nasıl değerlendirdikleri sorulan Podolski ''Milli takımdaki arkadaşlarım zaten beni kıskanıyor, 'Wow kariyerindeki her şeyi doğru yaptın' diyorlar'' yanıtını verdi.
Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili golcü oyuncu ''Sezon sonunda önce ne yapacağımı düşüneceğim. Belki bir yıl daha devam ederim. Futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenör olmak ilk hedefim değil. Kendime biraz zaman vermeliyim. 6 yıldır yurt dışında oynuyorum ve ailemi, arkadaşlarımı sıradan hayatımı özlüyorum. Bunu yaşınız ilerledikçe daha iyi anlıyorsunuz'' ifadelerini kullandı.
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