Lukaku yine attı, Inter kazandı

Serie A'nın 5. haftasında Genoa ile Inter, karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Lukaku yine attı, Inter kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2020 20:50
Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Inter maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Inter'in golleri 64. dakikada Lukaku ve 79. dakikada Danilo D'Ambrosio'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya geldi. Genoa ise 4 puanda kaldı.

Inter, Serie A'nın 6. haftasında sahasında Parma ile karşılaşacak. Genoa ise aynı haftada deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.

LUKAKU DURDURULAMIYOR

Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.

 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için