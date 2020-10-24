Lukaku yine attı, Inter kazandı

Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Inter maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Inter'in golleri 64. dakikada Lukaku ve 79. dakikada Danilo D'Ambrosio'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya geldi. Genoa ise 4 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 6. haftasında sahasında Parma ile karşılaşacak. Genoa ise aynı haftada deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.
LUKAKU DURDURULAMIYOR
Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.
Karşılaşmada Inter'in golleri 64. dakikada Lukaku ve 79. dakikada Danilo D'Ambrosio'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya geldi. Genoa ise 4 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 6. haftasında sahasında Parma ile karşılaşacak. Genoa ise aynı haftada deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.
LUKAKU DURDURULAMIYOR
Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.