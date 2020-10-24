Lukaku yine attı, Inter kazandı

Danilo D'Ambrosio

Serie A'da 5. hafta mücadelesinde Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Inter maçı 2-0 kazandı.Karşılaşmada Inter'in golleri 64. dakikada Lukaku ve 79. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya geldi. Genoa ise 4 puanda kaldı.Inter, Serie A'nın 6. haftasında sahasında Parma ile karşılaşacak. Genoa ise aynı haftada deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.