19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-02'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Luka, Real Madrid'e dönüş ihtimalini değerlendirdi

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, profesyonel kariyerine başladığı EuroLeague ekibi Real Madrid'e ileride dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

calendar 19 Eylül 2025 13:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doncic'in Real Madrid ile olan bağı güçlü bir şekilde devam ediyor. Sloven yıldız, kariyerini başladığı kulüpte noktalamayı göz ardı etmediğini söyledi.

The Wall Street Journal'dan Jason Gay'e konuşan Doncic, olası dönüşle ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Real Madrid'de oynamak için gerçekten çok iyi olmanız gerekir."

Doğrudan sorulduğunda ise tereddüt etmeden, "Kesinlikle. Beni onlar yetiştirdi." şeklinde konuştu.

Doncic, 13 yaşında Ljubljana'dan Madrid'e taşındı ve kısa sürede altyapıdan A takıma yükseldi. 2015'te profesyonel olarak ilk maçına çıktı.

Takip eden üç yıl içinde bir EuroLeague şampiyonluğu kazandı, Final Four MVP'si seçildi ve 2018'de EuroLeague sezon MVP'si unvanını en genç yaşta elde eden oyuncu oldu.

Bu başarılar, onun NBA kariyerinin temelini attı. 2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından üçüncü sıradan seçilen Doncic, hemen ardından Dallas Mavericks'e takas edildi. Yedi sezon Dallas'ta forma giydikten sonra Şubat ayında Los Angeles Lakers'a transfer oldu.

