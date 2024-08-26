Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a katılma ihtimalinin "imkansız olmadığı" iddia edildi.



Lakers'ın, özellikle LeBron James sonrası geleceğe hazırlandığı dönemde, Doncic'i uzun vadeli stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüğü bildirilmişti.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre, her iki takıma yakın bir kaynak, bu hamlenin karmaşık olduğunu ancak tamamen imkansız olmadığını belirtti:



"Hem Lakers, hem de Mavs'le bağlantılı bir NBA kaynağı, bana Luka Doncic'in Lakers'a gitmesinin 'birçok farklı nedenden dolayı tuhaf' ancak 'imkansız olmadığını' söyledi. Mavs'in playoffları tekrar kaçırması gerekecek, bu kulağa çılgınca gelse de imkansız değil. Lakers, Dallas'tan ayrılması için kendisine temelde yarım milyar dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktır."



Doncic, maç başına ortalama 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asistle etkileyici bir sezon geçirmiş ve ligin en iyi yeteneklerinden biri olarak statüsünü sağlamlaştırmıştı.



25 yaşındaki yıldız, son yıl için bir oyuncu opsiyonu da içeren beş yıllığı 215 milyon dolarlık anlaşmasının bir parçası olarak şu anda Dallas ile üç yıl daha sözleşme altında.





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