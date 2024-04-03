Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NCAA yıldızı Caitlin Clark'ın "kadın basketbolunun Steph Curry'si" olduğunu ve "kendisinden daha iyi şut atabildiğini" söyledi.



Doncic, Iowa Hawkeyes kadınlar basketbol takımının yıldızı Clark'a büyük övgüler yağdırdı ve onu kadınların Stephen Curry'si olarak nitelendirdi:



"Kadın basketbolunun Steph Curry'si. Benden daha iyi şut atıyor."



NCAA kadınlar turnuvası Final Four'da UConn Huskies'e karşı oynayacak olan Clark, dominant bir üniversite basketbolu kariyerini tamamlayarak tüm zamanların NCAA skor lideri haline geldi ve an itibariyle 2024 WNBA Draft'ına girmeden önce turnuvanın favorisi haline geldi.



Üniversite kariyerinde 540 üçlük isabeti bulmuş olan Clark, bu sezon 32.0 sayı, 7.3 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakalayarak tüm zamanların tek sezonda NCAA üç sayılık rekorunu da kırmayı başarmıştı.





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