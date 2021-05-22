Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor.



Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-Lacivertliler'de mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi. Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo...



MARSILYA'DAN TRANSFER OLDU



Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.



ZANKA İLE FREY GERİ DÖNDÜ



Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında Kopenhang'a kiraladığı Zanka ile Beveren'e gönderdiği Frey, geri döndü. 2022'de sözleşmesi bitecek olan iki oyuncuyla da F.Bahçe yollarını ayırmak istiyor.



