Luis Enrique, Mbappe sonrası planını belirledi

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda yeni planını Xavi Simons üstüne kuracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique, Mbappe sonrası planını belirledi
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02 Nisan 2024 15:00
Paris Saint-Germain'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve her geçen gün Real Madrid'e yaklaşan Kylian Mbappe için Luis Enrique planını belirledi.

XAVI SIMONS LİDER OLACAK

Foot Mercato'da yer alan habere göre Luis Enrique, Kylian Mbappe'nin ayrılması durumunda planlarını ve kadrosunu Xavi Simons üstüne kurma kararı verdi.

RB Leipzig maçlarının hepsini takip eden Luis Enrique, 20 yaşındaki Hollandalı'nın performansını çok beğendiği ve üstüne bir kadro kurma potansiyeli barındırdığını belirledi.

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig ile 37 resmi maça çıkan Xavi Simons bu karşılaşmalarda 9 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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