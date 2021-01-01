Lue: "Kawhi ve PG, Kobe'yi yansıtıyorlar..."

LA Clippers koçu Tyronn Lue, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'un tarzlarının, NBA efsanesi Kobe Bryant'ı yansıttığına inandığını söyledi.



Kawhi ve George, bilindiği üzere şu anda Batı'nın üçüncü sırasında yer alan Clippers için güçlü bir hücum ikilisi. Yıldız ikili, 2020-21 sezonunda maç başına toplamda neredeyse 50 sayı ortalaması yakalıyor.



Lue, Kawhi ve Paul'un eski Lakers yıldızıyla benzerlik gösteren birkaç yönünü şu şekilde açıkladı:



"Kawhi ile benzerliği konusunda aklıma sadece orta mesafe şutları geliyor. PG ile de fizik yapısı ve atletizmi. Birkaç şeyleri aynı, ancak birçok farklılık da var."



