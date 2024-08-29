Lucas Torreira'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Lucas Torreira'dan flaş paylaşım!
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29 Ağustos 2024 19:35
Young Boys'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da birçok isim eleştirilmeye başlandı.

Sarı kırmızlı takımın yıldız ismi Lucas Torreira, mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Urugaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Bu formayı giymenin mutluluğu çok yüksek, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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