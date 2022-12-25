Lucas Torreira, cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, cezalı duruma düştü
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25 Aralık 2022 21:09
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, 89. dakikada gördüğü sarı kartla Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Okan Buruk'un 89. dakikada kenara aldığı Lucas Torreira, oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için önce uyarıldı, ardından hareketlerini hızlandırmadığı için hakem Abdulkadir Bitigen'den sarı kart gördü.

Bu sarı kartla cezalı duruma düşen Lucas Torreira, kenara geldikten sonra teknik direktörü Okan Buruk'un da tepkisini çekti.

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