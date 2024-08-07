Lucas Digne'den Galatasaray açıklaması

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Lucas Digne'den açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lucas Digne'den Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 17:09
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 17:19
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek transferi için arayışlar başlarken, Lucas Digne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.

Fransız basını ilk olarak Galatasaray'ın, Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne'yi maaşını ödeyerek kiralamak istedi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.

Lucas Digne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm ama Galatasaray haberleri doğru değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Digne için yaptığı resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Fransız futbolcu bu belge ile ilgili açıklama yapmadı.

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Lucas Digne'nin menajeri Mikkel Beck de, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Digne'nin Aston Villa'da kalmak istediği söyleyen Beck, "Galatasaray, Aston Villa ile temasa geçti. Ancak Galatasaray ile aramızda anlaşma sağlanamadı. Lucas, Aston Villa'da kalmak istiyor ve sözleşme şartlarını müzakere etme niyetinde değildi." ifadelerini kullandı.




2 GOL, 6 ASİST

31 yaşındaki Fransa milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery