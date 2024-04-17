Luca Banchi: 'Daha iyi olan bizdik'

THY EuroLeauge Play-In karşılaşmasında deplasmanda Anadolu Efes'i eleyen Virtus Bologna'da başantrenör Luca Banchi açıklamalarda bulundu.
Bu maçta daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Luca Banchi şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için çok mutluyuz. Teknik, efor ve enerji olarak sahada daha iyi olan taraf bizdik. Son dönemde tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes'e karşı Avrupa Ligi'nde son 7 maçını kaybetmiş bir takım olarak kendimize güvenimiz düşüktü. Ancak daha kararlı ve doğru oynamayı başararak kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."
Bu maçta daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Luca Banchi şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için çok mutluyuz. Teknik, efor ve enerji olarak sahada daha iyi olan taraf bizdik. Son dönemde tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes'e karşı Avrupa Ligi'nde son 7 maçını kaybetmiş bir takım olarak kendimize güvenimiz düşüktü. Ancak daha kararlı ve doğru oynamayı başararak kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."