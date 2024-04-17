Luca Banchi: 'Daha iyi olan bizdik'

THY EuroLeauge Play-In karşılaşmasında deplasmanda Anadolu Efes'i eleyen Virtus Bologna'da başantrenör Luca Banchi açıklamalarda bulundu.



Bu maçta daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Luca Banchi şu ifadeleri kullandı:



"Kazandığımız için çok mutluyuz. Teknik, efor ve enerji olarak sahada daha iyi olan taraf bizdik. Son dönemde tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes'e karşı Avrupa Ligi'nde son 7 maçını kaybetmiş bir takım olarak kendimize güvenimiz düşüktü. Ancak daha kararlı ve doğru oynamayı başararak kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."



