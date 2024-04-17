Luca Banchi: "Daha iyi olan bizdik"

Virtus Bologna Başantrenörü Luca Banchi kazandıkları Anadolu Efes maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Luca Banchi: 'Daha iyi olan bizdik'
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17 Nisan 2024 01:45
THY EuroLeauge Play-In karşılaşmasında deplasmanda Anadolu Efes'i eleyen Virtus Bologna'da başantrenör Luca Banchi açıklamalarda bulundu.

Bu maçta daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Luca Banchi şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Teknik, efor ve enerji olarak sahada daha iyi olan taraf bizdik. Son dönemde tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes'e karşı Avrupa Ligi'nde son 7 maçını kaybetmiş bir takım olarak kendimize güvenimiz düşüktü. Ancak daha kararlı ve doğru oynamayı başararak kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."  

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