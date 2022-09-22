Luan Peres'in derbide sahada olup olmayacağı belli oldu

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luan Peres'in derbide sahada olup olmayacağı belli oldu
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22 Eylül 2022 11:36
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi gruplarında perşembe günü oynanan Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcu herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

CİDDİ SAKATLIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.

DERBİYE YETİŞMESİ ZOR

Şu anki durumda Beşiktaş derbisine yetişmesi zor gözüken Peres'in, iyileşmesi durumunda ise riske edilmeme gibi bir düşünce de bulunuyor.

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