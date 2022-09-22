UEFA Avrupa Ligi gruplarında perşembe günü oynanan Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcu herkesin yüreğini ağzına getirmişti.



CİDDİ SAKATLIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ



Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.



DERBİYE YETİŞMESİ ZOR



Şu anki durumda Beşiktaş derbisine yetişmesi zor gözüken Peres'in, iyileşmesi durumunda ise riske edilmeme gibi bir düşünce de bulunuyor.





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