Los Angeles Lakers'ın gözü, Trevor Ariza'da!

Los Angeles Lakers'ın, Oklahoma City Thunder forveti Trevor Ariza ile ilgilendiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre ligdeki takımlar, her ikisi de yeniden yapılanan Thunder ekibinde yer alan Ariza ve veteran guard George Hill'i takip ediyorlar:



"Lakers'ın Oklahoma City'den Trevor Ariza'yı izlediği bildiriliyor. Şu an itibariyle hem Ariza hem de George Hill'in sezona Thunder kadrosunda başlaması bekleniyor. Hill'e ligdeki takımlardan da ilgi var."



Ekiple daha önce 2007-2009 yılları arasında forma giymiş olan Ariza, üçlük atabilen bir kanat savunucusu olarak ligde her şekilde görev alması en olası bir oyuncu olarak görülüyor.



35 yaşındaki Ariza, geçen sezonu Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings ile geçirmiş, bu ölü sezonda Robert Covington için yapılan bir anlaşmada Houston Rockets'a takas edilmiş ve ardından da Christian Wood karşılığında Detroit Pistons'a bir imza-ve-takas anlaşması ile gönderilmişti.



Ariza en son, Dallas Mavericks, Pistons ve Thunder arasında yapılan üç takımlı bir anlaşmada Oklahoma City'ye yollanmıştı.



Ariza geçtiğimiz sezon maç başına 8.0 sayı, 4.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.