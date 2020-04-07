Loris Karius, bağış çağrısı yaptı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, altyapısından yetiştiği Almanya Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Ulm 1846 takımı için bağış çağrısı yaptı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulm 1846 takımı için bağış yapmaya davet etti. Karius bağış için yaptığı paylaşımda;dedi.Loris Karius, Ulm 1846'nın altyapısında 4 yıl forma giymesinin ardından Stuttgart alyapısına gitti ve ilk kez Stuttgart forması ile profesyonel kariyerine başladı.Ulm 1846, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi'nde yer alıyor. Kulüp ve şehir, salgının yarattığı ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.