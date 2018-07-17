Lopetegui: ''Ronaldo'suz da çok güçlüyüz''

Real Madrid'in yeni teknik direktör Julen Lopetegui, yeni sezon öncesi takımı hakkında basına değerlendirmelerde bulundu.Real Madrid'in en önemli oyuncusu olan Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmasının ardından hala güçlü bir kadroya sahip olduğunda belirten İspanyol teknik adam, sadece birkaç tane takviyeye ihtiyaç duyduğuna inanıyor.Lopetegui, "Ronaldo'suz da çok kuvvetli bir kadroya sahibim, bu antrenman kampında ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç hafta içinde takıma küçük takviyelerde bulunacağım. Böylelikle önümüze çıkacak her engele meydan okuyabilecek kuvvetli ve güvenilir bir kadroya sahip olacağız." şeklinde konuştu.Bu sözlerine ek olarak, "Dünyanın en iyi ve en çok başarı kovalayan kulüplerinden birinin başındayım artık. Bu kulübün isteklerini ve hedeflerini yerine getirebileceğimden eminim. Ağustos 14'te Atletico Madrid karşısında oynayacağımız UEFA Süper Kupa maçına hazır çıkıp Real Madrid ile ilk kupamı almak istiyorum. Bu kulübe hiç yabancı değilim, bu benim için bir geri dönüş, evime geri döndüm. Ben bu kulüpte büyüdüm ve her şeyi burada öğrendim, bu kulüp benim kişiliğimin oluşumunda büyük bir rol oynadı. A takımının baş antrenörü olarak kulübe dönmek çok özel bir durum, büyük bir heyecan ve sorumluluk ile bu görevi yapacağım." ifadelerinde bulundu.