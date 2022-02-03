Lokomotiv Kaliningrad, Prometey'e şans tanımadı!

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle İstanbul'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Kaliningrad, Prometey'i 3-1 yendi.

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Lokomotiv Kaliningrad, Prometey'e şans tanımadı!
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03 Şubat 2022 22:01
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle İstanbul'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Kaliningrad, Prometey ile karşılaştı.

Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad, tarafsız saha olarak belirlenen Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğindeki karşılaşmada Ukrayna ekibini 25-18, 27-25, 19-25, 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Grupta ikinci basamakta bulunan Lokomotiv Kaliningrad, üçüncü galibiyetini alırken son sıradaki Prometey 5. yenilgisini yaşadı.

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