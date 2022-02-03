Lokomotiv Kaliningrad, Prometey'e şans tanımadı!

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle İstanbul'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Kaliningrad, Prometey ile karşılaştı.
Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad, tarafsız saha olarak belirlenen Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğindeki karşılaşmada Ukrayna ekibini 25-18, 27-25, 19-25, 25-21'lik setlerle mağlup etti.
Grupta ikinci basamakta bulunan Lokomotiv Kaliningrad, üçüncü galibiyetini alırken son sıradaki Prometey 5. yenilgisini yaşadı.
Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad, tarafsız saha olarak belirlenen Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğindeki karşılaşmada Ukrayna ekibini 25-18, 27-25, 19-25, 25-21'lik setlerle mağlup etti.
Grupta ikinci basamakta bulunan Lokomotiv Kaliningrad, üçüncü galibiyetini alırken son sıradaki Prometey 5. yenilgisini yaşadı.