Ljajic'in yeni adresi şaşırttı!

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra bir takımla anlaşma sağlayamayan Adem Ljajic, Novi Pazar takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı.



Kulüpsüz kalan 31 yaşındaki futbolcu doğduğu şehrin takımı ile deneme antrenmanlarına çıktı.



2018 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Adem Ljajic, siyah beyazlı forma ile 85 maça çıkarken 26 asist 18 de gol kaydetti.



Sırp futbolcu Beşiktaş'tan önce Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.



[Fotoğraf Kaynak: Novi Pazar / Instagram]





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