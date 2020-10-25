Liverpool'dan Ozan Kabak için resmi teklif

Liverpool, Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığının ardından Schalke 04 formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak için 22 milyon euroyu gözden çıkardı

Haber; Sporx.com dış haberler
Liverpool'dan Ozan Kabak için resmi teklif
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25 Ekim 2020 11:39
Sakatlık geçiren Virgil Van Dijk yerine stoper transferi yapmak isteyen Liverpool'da bir numaralı aday A milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, Jürgen Klopp'un çok beğendiği Ozan Kabak için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklif hazırladı

Schalke'nin Ozan için ısrarla 30 milyon euro istediği ve görüşmelerin hızlanacağı kaydedildi. Liverpool yetkililerinin bu transfer için ısrarcı olduğu aktarılırken, devre arasında büyük ihtimalle sonlanacağı yazıldı

Klopp, geçtiğimiz günlerde Van Dijk'ın durumu hakkında ''Çok uzun süre ondan yararlanamayacağız, bu kesin'' sözlerini kullanmıştı.



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