28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-046'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Liverpool taraftar grubundan Galatasaray öncesi bildiri!

Liverpool Taraftar Grubu Spirit of Shankly, Galatasaray maçı öncesi bildiri yayınladı.

Liverpool taraftar grubundan Galatasaray öncesi bildiri!
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.

Karşılaşma öncesi Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly, bir bildiri yayınladı.

İşte Spirit of Shankly'nin yayınladığı bildiri şu şekilde:

"Spirit of Shankly, İstanbul'da taraftarlara dayatılan koşullara ilişkin ciddi endişeleri gündeme getirmek için Liverpool ile defalarca görüştü. Kulüp, bizim adımıza yoğun baskı yaptı ancak görmezden gelindi.

2025 yılında hala taraftarların tuvaletsiz otobüslere binmeye zorlanması, tamamen dijital biletler kullanılmasına rağmen taşınabilir şarj cihazı, iPod ve kulaklık gibi gündelik eşyaları teslim etmelerinin istenmesi ve astım inhaleri ya da diyabet malzemeleri gibi hayati ekipmanlara yönelik tıbbi istisnalar konusunda kesin bir netlik olmaması bizi derinden hayal kırıklığına uğratıyor. Taraftarların kaygılanması son derece anlaşılır.

Bu durum yalnızca Liverpool taraftarlarına özgü değil. Manchester United ve Tottenham taraftarları da İstanbul'da benzer kısıtlamalarla karşılaştı ve Marsilya'ya gidecek taraftarların daha kötü muameleyle karşılaşabileceği konusunda uyarılıyoruz.

2022'de Paris finalinin ardından UEFA, taraftarların daha iyi muamele görmesini sağlamak amacıyla bağımsız bir inceleme raporu hazırlattı. Ancak bugün gördüklerimiz, hiçbir ders alınmadığını gösteriyor. O raporu hazırlamak için harcanan zaman boşa gitmiş görünüyor; çünkü taraftarlar hâlâ sistematik aksaklıklarla yüzleşmeye devam ediyor.

Taraftarlar daha iyisini hak ediyor. Avrupa genelindeki diğer taraftar gruplarıyla bir araya gelerek bu tekrar eden hataların, taraftarların güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeden önce, anlamlı değişimler için baskı yapmayı planlıyoruz.

Bu maçın ardından UEFA'dan cevap ve hesap verebilirlik talep edeceğiz. UEFA, bu başarısızlıkları görmezden gelmeye devam edemez!"
