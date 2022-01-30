Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı

Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; lcfc.com
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Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı
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30 Ocak 2022 15:12
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, ara transferde kadrosunu Luis Diaz ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Porto'dan 25 yaşındaki futbolcu ile 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diaz'ın Liverpool'da 23 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Liverpool'un, bu transfer için Porto'ya bonuslarla birlikte toplam 60 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

LIVERPOOL'UN REKOR TRANSFERLERİ

Van Dijk: 85 milyon euro
Alisson Becker: 62 milyon euro
Luis Diaz: 60 milyon euro
Naby Keita: 60 milyon euro
Christian Benteke: 46 milyon euro

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