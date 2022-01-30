Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, ara transferde kadrosunu Luis Diaz ile güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Porto'dan 25 yaşındaki futbolcu ile 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.



Diaz'ın Liverpool'da 23 numaralı formayı giyeceği bildirildi.



Liverpool'un, bu transfer için Porto'ya bonuslarla birlikte toplam 60 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.



LIVERPOOL'UN REKOR TRANSFERLERİ



Van Dijk: 85 milyon euro

Alisson Becker: 62 milyon euro

Luis Diaz: 60 milyon euro

Naby Keita: 60 milyon euro

Christian Benteke: 46 milyon euro





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