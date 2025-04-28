Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım Liverpool oldu.
Fransa'da (Ligue 1) önceki haftalarda şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
Sezon sonu yaklaşırken Almanya (Bundesliga), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) ise şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.
- Liverpool bitime 4 hafta kala şampiyon
Premier Lig'de Liverpool, Tottenham'ı Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Muhammed Salah ve Destiny Udogie'nin (kendi kalesine) attığı gollerle 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
"Kırmızılar", İngiltere'nin en üst düzey liginde 20. şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Liverpool, Manchester United'ın en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takım ünvanına ortak oldu.
Ayrıca Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 185 gole ulaştığı Premier Lig'deki en skorer oyuncular sıralamasında 5'inciliği paylaştığı Sergio Agüero'yu (184) geride bıraktı.
Arsenal, Crystal Palace'ı ağırladığı mücadelede 2-2'lik eşitliğe razı oldu ve son 4 haftada üçüncü beraberliğini aldı.
Newcastle United ise sahasında Ipswich Town'ı 3-0 mağlup etti.
Ligin 34. haftasında şampiyon Liverpool, puanını 82 yaptı. Arsenal 67, Newcastle United 62 ve Manchester City 61 puanla sıralandı.
Ayrıca Ipswich Town, Southampton ve Leicester City'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen son takım oldu.
- Bayern Münih şampiyonluğa yakın
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Mainz 05'i Leroy Sane, Michael Olise ve Eric Dier'ın golleriyle 3-0 yendi.
Bavyera ekibi, 32. haftada Leipzig'i mağlup etmesi veya en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı.
Son şampiyon Bayer Leverkusen ise evinde Augsburg'u 2-0'lık skorla geçti.
Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın 68. dakikada oyuna girdiği maçta konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 31. haftasında 75 puana yükselen Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.
- Napoli, Serie A'da zirveye yerleşti
Serie A'da Inter'in yenildiği haftada Torino'yu ağırlayan Napoli, Scott McTominay'in golleriyle 2-0 kazanarak zirveyi ele geçirdi.
Inter, evinde Roma'ya 1-0 mağlup olarak art arda ikinci yenilgisini yaşadı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Roma'da ise Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde çıkışını sürdüren Roma'nın ligdeki yenilmezlik serisi 18 maça çıktı.
Zirve takipçilerinden Atalanta, sahasında Lecce ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus ise evinde Monza'yı 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarının sonlarında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligin 34. haftasında 74 puana ulaşan Napoli, Inter'in 3 puan önünde liderliğe yerleşti. Atalanta 65 ve Juventus 62 puanla iki takımı izledi.
- Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, ligde puan farkını korudu
Finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, LaLiga'da da rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.
Karşılaşmaların hafta içi oynandığı LaLiga'da Mallorca'yı ağırlayan Katalan ekibi, Dani Olmo'nun golüyle 1-0 galip geldi.
Real Madrid ise Getafe deplasmanında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Atletico Madrid ise evinde Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.
Barcelona'nın 76 puanla zirvede yer aldığı 33. hafta sonunda Real Madrid 72 ve Atletico Madrid 66 puan topladı.
Ayrıca Valladolid'in bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
- PSG ligde ilk kez mağlup oldu
Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, sahasında Nice'e 3-1 yenilerek namağlup ünvanını kaybetti.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, Morgan Sanson (2) ve Youssouf Ndayishimiye attı. PSG'nin tek golü ise Fabian Ruiz'den geldi.
Olimpik Marsilya'nın evinde Brest'i 4-1 mağlup ettiği haftada, Lille ise deplasmanda Angers'yi 2-0 yendi.
Ligde 31. hafta sonunda şampiyon PSG, 78 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 58 ve Lille 56 puanla PSG'nin ardından sıralandı.
Ayrıca Montpellier, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım Liverpool oldu.
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım Liverpool oldu.
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